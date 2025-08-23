Путин: Ако Русия загуби суверинитет, ще престане да съществува в днешния си вид. Това е абсолютно сигурно

Кадър Ютуб

Руският президент Владимир Путин заяви, че има "светлина в края на тунела" в отношенията между Москва и Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин каза пред журналисти по време на посещение в център за ядрени изследвания, че е сигурен, че лидерските качества на американския му колега Доналд Тръмп ще помогнат за възстановяване на двустранните връзки.

"Що се отнася до отношенията ни със САЩ, те са на изключително ниско равнище... Вече многократно съм говорил за това. Но с идването на президента Тръмп мисля, че все пак се забелязва светлина в края на тунела", отбеляза Путин. "Следващите стъпки зависят от лидерството на САЩ, но а съм уверен, че лидерските качества на настоящия президент Тръмп са добра гаранция, че отношенията ще бъдат възстановени", добави руският държавен глава.

Той определи срещата на върха в Аляска като "много добра, съдържателна и откровена". "Контактите продължават на равнище министерства, ведомства и компании", каза руският президент, цитиран от ТАСС.

"Имаме няколко компании, сред които и "Новотеп" - една от големите ни компании, която работи в областта на втечняването на природен газ", отбеляза той. "При това тази дейност се извършва в сътрудничество с много партньори - както европейски, така и азиатски", продължи руският лидер.

По думите му Русия няма "неприятелски настроени страни", а само "неприятелски настроени елити в някои държави".

Путин подчерта, че за Русия е изключително важно да запази суверенитета си. "Има страни, които спокойно съществуват без суверенитет", обясни Путин. "Русия не може, със загубата на суверенитет Русия ще престане да съществува в днешния си вид. Това е абсолютно сигурно", добави той.

