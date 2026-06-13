Путин: Армията на Русия настъпва и противникът преминава към терористични методи

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Въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и преминава към терористични методи. Това обяви руският президент Владимир Путин на съвещание, посветено на развитието на окупираните от Русия украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, предадоха руски медии, цитирани от БНР.

Путин посочи, че развитието на така наречените от него нови региони е общонационална задача и подчерта необходимостта от коренно преобразуване на техните икономики.

"Съгласно плановете до 2030 година Донецка и Луганска народна република, и Херсонска и Запорожка област трябва да достигнат общите за Русия стандарти по всички показатели. По качество на живот на хората. За целта са предвидени около 300 различни мероприятия. Става дума за развитие на социалната, жилищната, транспортната и комуналната инфраструктура. За реализацията на проекти насочени към откриването на нови промишлени и аграрни предприятия, и допълнителни съвременни работни места".

Редактор "Екип на Петел",

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