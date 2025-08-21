Путин: Имаме надежден ядрен щит

Снимка: Президентство на Русия

Русия има надежден ядрен щит, подчерта руският президент Владимир Путин, поздравявайки работещите в ядрената индустрия на страната по повод навършващите се 80 години от създаването ѝ вчера.

В телеграмата на Путин се подчертава, че е изграден единен научно-промишлен комплекс.

Той изразява увереност, че руските ядрени учени ще продължат да укрепват международното сътрудничество в сектора, предаде БНР.

