реклама

Путин: Мирният план на САЩ може да стане основа за уреждане на конфликта в Украйна

21.11.2025 / 20:57 1

Снимка: Президентство на Русия

Русия разполага с американския мирен план за Украйна, заяви президентът Владимир Путин на днешното заседание на Руския съвет за сигурност, предадоха руски медии, цитирани от БНР. 

Според него документът може да се превърне в основа за окончателно уреждане на конфликта в Украйна. Путин предупреди, че ако Украйна отхвърли плана, съдбата на град Купянск, за който руската страна съобщи вчера, че е превзет, може да се повтори и на други участъци от фронта.

"Ако в Киев не искат да обсъждат предложението на президента Тръмп и се откажат от него, те и европейските подстрекатели към война трябва да знаят, че събитията, които станаха в Купянск, задължително ще се повтарят и на други ключови участъци от фронта. Може би не толкова бързо, колкото ни се иска, но неизбежно това ще се повтаря. Като цяло това ни устройва, защото води към постигането на целите на специалната военна операция чрез въоръжена борба", заяви руският президент.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
MrBean (преди 20 минути)
Рейтинг: 198989 | Одобрение: -1681
Ще има да чакате.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама