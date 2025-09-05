Путин: Не виждам смисъл от среща със Зеленски

Снимка: Президентство на Русия

Руският президент Владимир Путин заяви, че не вижда особен смисъл в среща с украинския президент Володимир Зеленски за обсъджане на край на войната между Русия и Украйна, съобщи "Киев Индипендънт".

"Не виждам особен смисъл в тях, защото е практически невъзможно да се постигне съгласие с украинската страна по ключови въпроси: дори да има политическа воля, в което се съмнявам, има правни и технически трудности", каза руският президент.

Украински и европейски представители последователно настояват за пълно прекратяване на бойните действия като предварително условие за мирни преговори между Киев и Москва.

Москва настоява Украйна да признае незаконните анексии на нейни територии и да се изтегли от контролираните от Киев части на тези региони.

Зеленски категорично отхвърля признаването на окупираните територии като руски de jure, определяйки това като „червена линия“, която Киев няма да премине.

Путин твърди, че всяко споразумение с Киев относно окупираните територии трябва да бъде потвърдено чрез референдум съгласно украинската конституция. За това обаче би трябвало да бъде отменено военното положение, действащо в Украйна, предаде БГНЕС.

Руският лидер също заяви, че е готов да се срещне със Зеленски единствено в Москва:

"Ако те (Украйна) искат да се срещнат с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът-герой Москва".

