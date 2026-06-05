Путин: По конституция мога да бъда преизбран до 2036 година, но е рано да говорим за това

Кадър Х

"Само Господ знае дали аз или всички вие, които сте се събрали тук, ще сме здрави да доживеем до утре или дотогава, докато трябва да постигнем целите, за които сме на този свят". Това заяви руският диктатор Владимир Путин по време на среща с представители на международни информационни агенции на събитие в рамките на Международния икономически форум в Санкт Петербург, цитира Актуално.

"Вярно е, че съгласно руската конституция мога да бъда преизбиран до 2036 година, но е твърде рано да се говори за това, ако трябва да съм честен. Дори не мисля за това – откровен съм с Вас", каза Путин след като беше попитан и темата с това докога ще е на власт беше повдигната.

Припомняме, че руската конституция беше специално променена именно заради Путин - в предишния си вариант тя не позволяваше повече от два мандата да си президент на Русия, което беше "прочетено" от Путин като два последователни мандата и затова Дмитрий Медведев стана руски президент за един мандат, като тогава Путин беше премиер на Руската федерация. Нямаше обаче съмнение кой всъщност управлява в Русия и че смяната е "козметична".

Putin on his health:



Only God knows whether I — and you and all gathered here — will have the health to live until tomorrow.



I may get re-elected until 2036, but it is too premature to talk about that, to be perfectly honest.



I am not even thinking about that. I'm being… pic.twitter.com/qdUpaEr9Bb — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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