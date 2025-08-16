Путин: Преговорите между Русия и САЩ приближиха страните към вземането на нужните решения

Снимка: Президентство на Русия

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения, каза руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

"Разговорът беше много откровен, съдържателен и по мое мнение това ни приближава към нужните решения", заяви държавният глава на заседание в Кремъл, посветено на резултатите от вчерашните преговори в Анкоридж.

"Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище", отбеляза Путин. "Имаше възможност спокойно и подробно да изложим" руската позиция, добави той.

Путин обеща да разкаже подробно на всички участници заседанието в Кремъл за срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп, предава БТА.

Заседанието в Кремъл продължи при закрити врата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!