Путин: Разполагаме с всички средства да сравним със земята тези, които ни атакуват

Русия не възнамерява да нападне европейските държави, но е способна да ги срине до основи.

С такова изявление се изказа руският диктатор Владимир Путин по време на посещението си в Казахстан, цитиран от УНИАН.

По-конкретно Путин коментира неотдавнашните изявления на литовския външен министър Кястутис Будрис, че НАТО е в състояние да унищожи руските военни обекти в Калининград в случай на руска агресия срещу Европа.

„Те твърдят, че разполагат със средствата да сравнят с земята руските бази. Руската федерация обаче разполага с всички средства да сравнят със земята онези, които се опитат да направят това“, каза още Путин, пише Блиц.

Президентът на Русия коментира изявленията на европейските политици, че се подготвят за евентуална руска агресия.

„Русия никога не е имала никакви агресивни намерения по отношение на европейските страни. А трагедията в Украйна, е следствие на тяхната собствена политика“, заяви той.

Според Путин Русия била принудена да „защити Крим“ и да „окаже съдействие на ДНР и ЛНР“.

„Когато ние се убедихме, че никой не възнамерява да изпълни Минските споразумения, бяхме принудени да окажем съдействие на двете непризнати тогава републики. Да ги признаем, а след това да им окажем съдействие с въоръжени средства, тъй като в съответствие с междудържавен договор ние поехме задълженията да отговорим на техните молби за защита“, заяви Путин.

