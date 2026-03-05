Путин: Русия може да спре газа на Европа и да го пренасочи към Азия

Кадър Ютуб

Президентът на Русия Владимир Путин, че ще инструктира правителството да обмисли спиране на доставките на руски енергийни ресурси за Европа и пренасочването им към Азия. В интервю за руската телевизия ВГТРК в Москва той подчерта, че самата Европа планира напълно да се откаже от руските енергийни ресурси, предаде Евроком

„Те все още, както току-що казаха, планират да въведат ограничения за закупуване на руски газ, включително втечнен природен газ, след месец, като последният ден е 24-ти, считано от 25-ти. А след година, през 2027 г., допълнителни ограничения до пълна забрана“, припомни руският лидер.

Путин добави: „Но сега се отварят други пазари и може би би било по-изгодно за нас да спрем доставките на европейския пазар още сега, да се преместим на тези пазари, които се отварят, и да се установим там“.

Руският президент подчерта, че в предложението му „няма политически подтекст“.

„Това е, в този случай, така да се каже, размисъл на глас. Определено ще инструктирам правителството да работи по този въпрос заедно с нашите компании“, заяви той.

Путин отбеляза, че Русия винаги е била и остава „надежден доставчик на енергийни ресурси за всички наши партньори, включително, между другото, и за европейските“.

„И ние ще продължим да работим именно в този режим с тези партньори, които самите те са наши надеждни контрагенти – с такива страни в Източна Европа, например, като Словакия и Унгария“, добави президентът.

Според неговата оценка, настоящата енергийна криза е провокирана от „погрешната политика на европейските власти в енергийния сектор, злоупотребата им със „зелената“ програма“ и санкциите срещу Русия.

Путин посочи, че никой не е намалил доставките, но цените са се повишили рязко.

„Защо? Заради цялостната ситуация на световните пазари, включително петролните пазари, а в този случай и газовите пазари. Защото се появиха клиенти, които са готови да купуват същия природен газ на по-високи цени, в този случай поради събитията в Близкия Изток, затварянето на Ормузкия проток и т.н.“, обясни той, визирайки развитието около продължаващата офанзива на САЩ и Израел срещу Иран.

Той отбеляза, че в тази ситуация, ако се появят премиум купувачи, някои традиционни настоящи доставчици – американски компании – със сигурност ще се преместят от Европа там, където плащат повече.

Путин определи атаката във вторник срещу руски газов танкер в Средиземно море като „терористичен“ акт, отбелязвайки, че подобни нападения също допринасят за скокове на цените.

„Оказва се, че киевският режим всъщност хапе ръката, която го храни, а именно ръката на ЕС. ЕС предоставя безкрайна помощ на киевския режим – с оръжия и пари. А киевският режим създава един проблем след друг за ЕС“, аргументира се той.

След това Путин заяви, че Киев, с подкрепата на някои западни специални служби, се готви да взриви тръбопроводите „Син поток“ и „Турски поток“.

„Вече информирахме турските си приятели за този въпрос. Ще видим какво ще се случи в тази област, но това е много опасна игра, особено днес“, заяви Путин.

