Путин: Руските войници воюват по поръчение на Господ

Кадър Youtube

Руският президент Владимир Путин за трета поредна година посреща Рождество Христово по стар стил с войници, вдовици или деца на загинали в Украйна.

Той присъства на богослужение в храма "Св. Георги Победоносец“ на територията на центъра за специални операции срещу Запада "Сенеж", разположен в Подмосковието. Наблюдатели отбелязват, че репортажът от събитието не е включвал нищо богослужебно, нито свещеници, посочва БГНЕС.

Путин говори за войната в Украйна и нарече руските войници "спасители“, които изпълняват „поръчение на Господ“ и затова мисията им е свещена: Днес отбелязваме светлия празник на Рождество Христово.

„Много често наричаме Господ Спасител, защото Той дойде на земята да спаси всички хора. Ето, и военните в Русия винаги по поръчение на Господ изпълняват тази мисия – за защита на Отечеството и неговите хора, за спасението на родината. Във всички времена в Русия са се отнасяли към военните като към хора, които по поръчение на Господ изпълняват тази свята мисия. Това, което казах, се отнася за всички военни в Русия“, каза още руският президент, цитиран от Двери.

Руският патриарх Кирил в рождественското си интервю заяви, че в Русия трябва да има "консенсус около най-важните въпроси на нашата безопасност", тоест подкрепа на военните действия и овладяването на Украйна. Според патриарха, за хората, които остават извън този "консенсус", трябва да се прилага определението "предатели на родината с всички произтичащи оттук юридически последици". Той определи като враг на Русия не само Украйна, но и цялата западна цивилизация: "Ние ставаме духовен противник на западната цивилизация", добави патриархът.

