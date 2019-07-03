Путин: Руско-турското сътрудничество достигна стратегическо ниво

Руско-турското сътрудничество е достигнало "стратегическо ниво", заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от Анадолската агенция, пише Novini.bg.

Путин, който получи днес акредитивните писма от новия турски посланик в Москва Мехмет Самсар, посочи, че поддържа "постоянен контакт" с турския си колега.

Сътрудничеството ни с Турция достигна стратегическо ниво, изтъкна руският президент.

Той посочи, че най-важните руско-турски проекти са АЕЦ Аккую (в Южна Турция) и газопроводът Турски поток.

Имаме още много други интересни проекти и съвместни инициативи. Важен фактор за международната стабилност са координираните усилия на Русия и Турция за нормализиране на ситуацията в Сирия, добави Путин.

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