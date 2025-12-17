Путин: Целите на Специалната военна операция ще бъдат постигнати. Русия ще освободи земята си

Снимка: Президентство на Русия

Руският президент Владимир Путин обяви днес, че ще продължи войната срещу Украйна. Той заяви това по време на заседание на колегията на руското Министерство на отбраната, съобщава Цензор.НЕТ, позовавайки се на руски медии.

"Целите на "Специалната военна операция“ определено ще бъдат постигнати. Бихме предпочели да направим това и да премахнем коренните причини за конфликта по дипломатически път.

Ако противоположната страна и техните чуждестранни покровители откажат да преговарят по същество, Русия ще постигне освобождението на историческите си земи с военни средства“, отбеляза руският президент, предава Фокус.

Според Путин Русия "последователно ще решава задачите за разширяване на буферната зона за сигурност“.

