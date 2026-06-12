Путин: Украинските удари с дронове не могат да ни създадат сериозни проблеми

Булфото, архив

Увеличеното използване на дронове от Украйна за удари по руската инфраструктура цели главно да внесе разкол и смут в руското общество, смята Владимир Путин. Изказването на президента на Русия пред участници в т.нар. специална военна операция бе разпространено от всички държавни медии в Москва.

"Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат."

"Стъпка по стъпка" руските войски ще поставят под контрол "нашите територии", каза още Путин, който претендира за четири области в източна и южна Украйна, предава БНР.

"Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!