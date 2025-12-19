Путин: Украйна не е готова за мирни преговори

Кадър Youtube

Руският президент Владимир Путин каза днес по време на годишната си пресконференция, че Москва не смята, че Киев е готов за мирни преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руският лидер добави, че Русия е "готова и склонна" да сложи край на конфликта в Украйна по мирен начин, въз основа на принципите, които самият той е формулирал в реч пред служители на руското външно министерство през 2024 г.

Путин заяви, че руските войски напредват с бързи темпове в Запорожка област, където водят ожесточени улични боеве в стратегическия град Гуляйполе. По думите му руските сили са блокирали 3500 украински войници в района на Купянск, които нямат никакви шансове да се измъкнат от обкръжение, посочва ТАСС.

В отговор на журналистически въпрос Путин каза, че руската армия е поела пълния контрол над Северск в Донецка област и дори е напреднала с няколко километра западно от града.

Руският президент отбеляза, че украинската армия е останала практически без стратегически резерви, което, по думите му, трябва да подтикне Киев да търси уреждане на конфликта на масата за преговори.

Путин каза, че руските сили продължават да създават зони за сигурност по границата с Украйна, в частност в Сумска област.

Руският лидер коментира с ирония селфито на украинския президент Володимир Зеленски пред стелата на входа на град Купянск, като постави под съмнение достоверността на тези кадри.

"Казват, че стелата изглежда съвсем по друг начин, но работата не е там. Стелата се намира на разстояние от около километър от града. Защо да стои на прага? Направо да влиза", пошегува се Путин.

Руският лидер добави с по-сериозен тон, че сега цялото небе над Купянск гъмжи от дронове и че влизането в града е на практика невъзможно.

Путин каза, че забавянето на икономическия растеж в Русия до 1% тази година от 4,3 процента през миналата е резултат на умишлени действия от страна на Централната банка за обуздаване на инфлацията. По думите му, благодарение на тези действия индексът на инфлацията в страната ще се забави до 5,5-5,7% спрямо 9,5% миналата година. Путин добави, че въоръжените сили на Русия се нуждаят от стабилно финансиране от държавния бюджет.

