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Руският президент Владимир Путин изрази увереност, че Украйна „рано или късно ще загуби западните си територии“, тъй като Москва е била „единственият гарант за нейната цялост“, като същевременно нарече официалната позиция на Киев по отношение на Русия „глупост“.

„Убеден съм, че рано или късно Украйна ще загуби тези западни територии – тези, които принадлежаха на Полша, Унгария и Румъния. Рано или късно, не утре, а след година, две, десет, петнадесет, всичко ще си дойде на мястото исторически. Имаше само един гарант за териториалната цялост на Украйна: Русия“, заяви той по време на среща с членове на руския флот в Санкт Петербург.

В тази връзка той остро разкритикува решението на украинските власти да обявят Русия за „враг“, което според него е „абсурдно“. Той също така припомни, че „съвременният световен ред е формиран след победата във Втората световна война“, предаде Europa Press.

Редактор "Екип на Петел",

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