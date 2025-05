Путин: Всеки ден врагът се опитва премине в Руската федерация

Кадър Х

Украинските войници биха заели второ място дори в състезание за идиоти, защото са идиоти. Това заяви Владимир Путин по време на посещение в Курск, където се срещна с доброволци, предаде Днес.бг.

По думите на Путин украинските формирования са унищожили паметници от Втората световна война в окупираните от тях територии:

„Това ни дава всички основания да кажем, че това са хора с неонацистка идеология. Украинските въоръжени сили, като показват своята неонацистка същност, само демонстрират крайната си идиотия. И дори те биха заели второ място в състезание от идиоти. Защо? Защото са идиоти“, коментира руският президент.

Путин отбеляза, че дори и след освобождаването на Курск от украинската армия, ситуацията там е трудна.

„Ясно е, че винаги има недостиг на пари и те липсват преди всичко там, където са необходими, точно на терен, както се казва. Нека поговорим за това, като имаме предвид, разбира се, ситуацията, в която се намират Курската област и отделните ѝ региони“, каза Путин, откривайки срещата. „Дори след като тези гранични райони бяха освободени от врага, ситуацията там все още остава трудна."

Държавният глава каза, че е обсъдил ситуацията с изпълняващия длъжността губернатор на Курска област Александър Хинштейн.

„Но вие знаете това по-добре от мен. Цялата Курска област, по един или друг начин, се е сблъсквала с проблеми, които са типични за граничните райони“, заяви руският лидер, като добави, че „всички хора, включително живеещите в самия Курск, се сблъскват с тези проблеми и преживяват, честно казано, далеч не най-добри времена“.

Руският лидер призова да се разположат повече разминиращи части в Курска област – хората трябва да се върнат у дома безопасно и бързо.

Според Путин духовенство от всички традиционни руски вероизповедания помага на войските на фронтовата линия. Президентът заяви, че е наясно с всички загуби сред свещениците в специалната операция.

„Представителите на всички вероизповедания в Русия винаги са със своя народ, със своето паство. И Руската православна църква многократно, просто през цялата история, е показвала, че винаги е със своя народ. Винаги“, каза държавният глава.

Путин отбеляза, че Русия наскоро отбеляза 80-годишнината от Победата във Великата отечествена война. Той припомни, че в деня на нападението на Германия срещу Съветския съюз на 22 юни 1941 г. тогавашният заместник-председател на Съвета на народните комисари на СССР Вячеслав Молотов е първият съветски лидер, който се обръща към гражданите. Речта му е излъчена по Всесъюзното радио и включва думите: „Нашата кауза е справедлива. Врагът ще бъде победен. Победата ще бъде наша.“ На 3 юли самият лидер на СССР Йосиф Сталин говори за войната, обръщайки се към гражданите с „братя и сестри“.

„Руската православна църква, въпреки огромните щети, нанесени от властите, когато дойде часът на изпитанията, напълно и безвъзвратно забрави всички обиди, всички най-трудни изпитания, през които преминаха свещениците, и се изправи в защита на Отечеството. Това се случва и сега“, подчерта Путин на срещата.

Руският лидер е уверен, че Москва ще постигне всичките си цели благодарение на единството на своя народ, но призна, че "всеки ден врагът се опитва да премине държавната граница на Руската федерация".

