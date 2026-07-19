Путин благодари на Северна Корея за помощта

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Президентът на Русия Владимир Путин проведе среща с външната министърка на Северна Корея Чое Сон-хюи, предадоха световните агенции.

По време на срещата Путин отново изрази благодарността на ръководството на Русия и на руския народ за помощта, която Северна Корея оказва в провеждането на руската специална военна операция в Украйна, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Путин заяви, че подвизите на военни от Северна Корея, помогнали на руски военни, никога няма да бъда забравени и те ще бъдат отличени с руски държавни награди. Външната министърка на Северна Корея на свой ред изтъкна привързаността на севернокорейския лидер Ким Чен-ун към развитието на двустранните отношения, а Путин даде висока оценка на тези двустранни отношения и каза, че „изключително високо цени взаимното разбирателство, което се е установило“ между него и лидера на Северна Корея Ким Чен-ун.

Пхенян и Москва задълбочават отношенията си от 2022 г. насам, след началото на мащабната руска офанзива срещу Украйна, припомня Франс прес.

Северна Корея изпрати сухопътни войски в руската Курска област и предостави оръжейни системи в подкрепа на руските военни действия в Украйна.

В замяна изолираната държава, изложена на природни бедствия, получава от Москва финансова помощ, хранителни продукти, енергийни ресурси, както и военни технологии, според анализатори.

В края на април редица високопоставени руски представители посетиха Пхенян, а Ким Чен-ун отново потвърди подкрепата си за Русия, като се ангажира да помогне на Москва да постигне победа в нейната „свещена война“.

Редактор "Екип на Петел",

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