Путин готви тест на новата си ядрена ракета

Снимка: Президентство на Русия

Путин взе важно решение преди срещата си с Тръмп.

Русия изглежда се готви да тества новата си ядрена крилата ракета с ядрено гориво, според двама американски изследователи и източник от западните служби за сигурност, дори докато руският президент Владимир Путин се готви за преговори по Украйна с американския президент Доналд Тръмп в петък, коментира "Ройтерс".

Джефри Луис от Калифорнийския институт за международни изследвания "Мидълбъри" и Декер Евелит от изследователската и аналитична организация CNA, базирана във Вирджиния, стигнаха до своите оценки поотделно, като проучиха снимки, заснети през последните седмици до вторник от Planet Labs, която е търговска сателитна компания.

Те се съгласиха, че снимките показват интензивна дейност в тестовия полигон Панково на архипелага Новая Земля в Баренцово море, включително увеличение на персонала, оборудването, корабите и самолетите, свързани с по-ранни тестове на 9M730 Burevestnik (Буревестник).

"Можем да видим цялата дейност в тестовия полигон, която включва както огромни количества доставки за подкрепа на операциите, така и движение на мястото, от където всъщност изстрелват ракетата", каза Луис.

Западен източник по въпросите на сигурността, който пожела да остане анонимен, потвърди, че Русия подготвя тест на "Буревестник".

Луис каза, че тестът може да се състои тази седмица, което повишава вероятността той да засенчи срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска.

Помолен за коментар, Белият дом не се произнесе по възможността за тест на "Буревестник".

Путин заяви, че оръжието, наречено от НАТО SSC-X-9 Skyfall, е "непобедимо" за настоящите и бъдещите противоракетни системи, с почти неограничен обсег и непредсказуема траектория на полета.

Луис, но и Евелит и двама експерти по контрол над въоръженията заявиха, че разработването на ракетата е придобило по-голямо значение за Москва, след като Тръмп обяви през януари разработването на американския противоракетен щит "Златен купол".

Мнозина експерти обаче твърдят, че не е ясно дали ракетата може да избегне противоракетната отбрана, че няма да даде на Москва възможности, които тя вече не притежава, и че ще излъчва радиация по траекторията си на полет, пише news.bg.

Изследователите и експертите заявиха, че тестът е бил планиран много преди обявяването на срещата между Тръмп и Путин миналата седмица.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!