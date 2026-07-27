Путин иска референдум в Армения за евентуално членство в ЕС

По време на телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян руският президент Владимир Путин настоя Армения да проведе референдум за евентуално присъединяване към Европейския съюз, съобщи Кремъл, цитиран от "Нова телевизия".

През последните месеци Армения се ориентира към западните партньори под ръководството на Пашинян, чиято партия спечели парламентарните избори през юни. Този курс и заявените амбиции за присъединяване към ЕС обтегнаха отношенията с Москва, която наложи санкции на Армения. Руските власти забраниха вноса на арменски селскостопански продукти.

Руският президент „подчерта необходимостта от провеждане възможно най-скоро на национален референдум за членството на Армения в Европейския съюз“, се посочва в изявление на Кремъл.

Пашинян заяви, че подобен референдум е „възможен само след подаване на официално искане за членство в Европейския съюз“, съобщи кабинетът на арменския премиер.

Редактор "Екип на Петел",

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