Путин направи мечтан подарък на Ким Чен Ун

Кадър Х

Руският президент Владимир Путин, който е на посещение в КНДР е подарил на севернокорейския лидер Ким Чен Ун лимузина Aurus, произведена в Русия, комплект за чай и адмиралски кинжал, пише Sky News, цитира Фокус.

През февруари агенциите на двете страни пак съобщиха, че Путин е подарил Аурус на Ким Чен Ун, което значи, че той вече има две.



Руският президент е получил в замяна различни произведения на изкуството от Ким.



Лимузината Aurus Senat започна да се произвежда през 2018 г., след като лично Владилир Путин възложи на страната да има свой собствен вариант на луксозен автомобил.



Според уебсайта на фирмата лимузината Senat е "първият луксозен автомобил от Русия" и представлява "възраждането на промишления, научния и технологичния потенциал на Русия".



Той е напълно брониран - което не е изненадващо, като се има предвид, че Владимир Путин използва такъв автомобил - и използва 4,4-литров хибриден V8 двигател с две турбини.

Колата обаче няма пазарен успех дори и в самата Русия, защото тя е политически, а не бизнес проект.

През първите четири месеца на 2023 година са продадени едва 11 автомобила Aurus.

За сравнение: през цялата 2022 г. бяха продадени 31 автомобила.

Към момента са регистрирани 114 Аурус-а в Русия, сочи справка на руското изадние "Ведомости".

Поне половината, ако не и повече са купени като обществени поръчки за висши функционери и за самия Путин,

🇷🇺 Vladimir Putin took Kim Jong Un for a ride in the new "Aurus" pic.twitter.com/TTSzMsIiLo