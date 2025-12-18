Путин нарече европейските лидери "малки прасета"

Булфото

Руският президент Владимир Путин определи европейските лидери като „малки прасета“, които искали да се възползват от евентуалния срив на Русия, съобщават "Политико" и "Гардиън", предаде бТВ.

Коментарите бяха направени в навечерието на заседанието на Европейския съвет, на което трябва да бъде обсъдено споразумение за осигуряване на финансиране за Украйна. Според Путин Европа се стремяла да си върне „нещо, което е загубила в предишни исторически периоди, и да си отмъсти“ на Русия.

В изказване на годишното заседание на руското министерство на отбраната Путин обвини бившия президент на САЩ Джо Байдън, че „съзнателно“ е отприщил войната в Украйна, като добави, че „европейските малки прасета“ незабавно са подкрепили американците, посочва „Политико“.

Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., след което Москва беше подложена на мащабни западни санкции и дипломатическа изолация.

Путин заяви още, че Русия е демонстрирала устойчивост „в икономиката, финансите, вътрешнополитическата ситуация в обществото и в сферата на отбранителния капацитет“.

Руският президент посочи, че страната му е готова за диалог с Европа, но това не било възможно с настоящото поколение европейски политици. Въпреки периодичните изявления за отвореност към преговори, Кремъл продължава военните действия и отхвърля мирни предложения, които изискват изтегляне от окупираните украински територии. Киев и съюзниците му обвиняват Русия, че използва разговорите като инструмент за натиск, а не за добросъвестна дипломация.

Очаква се представители на САЩ и Русия да се срещнат в Маями през уикенда в рамките на усилията на администрацията на Доналд Тръмп да сложи край на близо четиригодишната война между Киев и Москва.

Путин похвали и руската армия, като заяви, че „никой в света“ няма толкова добра войска и че тя вече е „закалена във война“. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди миналата седмица, че страните членки на алианса трябва да направят повече за подготовка за възможността от мащабен конфликт и че Русия може да е готова за атака в рамките на пет години.

Дмитрий Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност, е използвал израза „малки прасета“ за западните лидери още през 2022 г. в публикация в канала си в „Телеграм“.

