Путин облече военна униформа на "Запад 2025"

Кадър Инстаграм

Руският президент Владимир Путин пристигна по-рано днес на полигона "Мулино" в Нижегородска област, за да наблюдава съвместните руско-беларуски военни учения "Запад 2025", предадоха Ройтерс и руската новинарска агенция ТАСС, цитира Днес.бг

Облечен във военна униформа, Путин изслуша доклади на министъра на отбраната Андрей Белоусов и на негов заместник. Путин заяви, че маневрите "Запад 2025" имат за цел да отработят елементи от отбраната на Съюзната държава на Русия и Беларус.

"Целта на учението е да се отработят всички необходими елементи за безусловна защита на суверенитета и териториалната цялост, за защитата от всякаква агресия на Съюзната държава", заяви руският президент, обръщайки се към участниците в маневрите. По думите му елементите от ученията се провеждат на 41 полигона, като в тях участват 100 хиляди военнослужещи и около 10 хиляди оръжейни системи и оборудване.

"Освен това се използва съвременна технология, прилагана в практическата бойна дейност, а плановете на ученията се основават на опита, натрупан при провеждането на специалната военна операция. Има около 10 хиляди образци на различно оборудване, включително 333 летателни апарата: тактическа авиация, стратегическа авиация и военнотранспортна авиация. Използват се и повече от 247 кораба: надводни, подводни и спомагателни", подчерта Путин.

Според руския президент 25 чуждестранни делегации са пристигнали за участие в маневрите "Запад 2025", от които 16 са изпратили свои представители за наблюдение, а шест са изпратили военни контингенти за участие в стратегическото учение.

