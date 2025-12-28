Снимка Булфото

Властите в Киев предпочетоха да започнат широкомащабни бойни действия, да започнат война. Ние се опитваме да я спрем от самото начало.

Това заяви руският президент Владимир Путин по време на заседание с военното ръководство.

В стенограмата от срещата, публикувана на официалната страница на Кремъл, той посочи, че не вижда готовност на Украйна да завърши конфликта с дипломатически средства.

Зеленски във Флорида за среща с Тръмп

В същото време украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Флорида за среща с американския президент Доналд Тръмп. Срещата е планирана за 13:00 ч. местно време, което е 20:00 ч. българско време.

Зеленски заяви, че двамата ще обсъдят гаранциите за Украйна, като компромисното предложение включва демилитаризирана зона за свободна търговия в неокупираните части на Донецка област.

В тази зона нито Украйна, нито Русия ще разполагат с военни сили, но територията ще остане част от Украйна.

Исторически контекст и позиции на Кремъл

В своите коментари Путин отбеляза, че е поискал изтегляне на украинските войски от Донбас – територии, които според него не са искали да бъдат част от Украйна след бягството на проруския президент Виктор Янукович през 2014 г. след протестите в Киев заради отказа му да подпише споразумението за асоциирано членство с ЕС.

Кремъл определя събитията като държавен преврат и използва това като оправдание за окупацията на Крим и около 1/3 от Донбас, пише Инвестор.бг.

Боен доклад и отговор на Украйна

По време на заседанието Путин получи доклади за настъпление по всички линии на фронта и за окупацията на Хуляйполе (Запорожка област) и Мирноград (Донецка област).

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрича тези твърдения, въпреки че признава сложната ситуация и в двете населени места.

Отбраната на Покровск също е в тежко положение. Лошото време и мъглата позволяват навлизането на руски щурмови части, а украинските военни признават, че не могат да оценят броя им.

Путин за военната стратегия

"Съдейки по вашите доклади, по темпото, което наблюдаваме по линията на бойното съприкосновение, нашата заинтересованост от изтегляне на украински военни от заеманите от тях територии, клони към нула", заяви руският президент.

Путин обвини Зеленски в нежелание да прекрати войната и посочи, че окупацията на двата града е отправна точка за разширяване на настъплението в Запорожка и Донецка област.

По думите му Русия е готова да постигне своите цели по военен път.

