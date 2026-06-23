Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украйна
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Президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украйна, прекъснати преди четири месеца.
Като основа за преговорите според Путин трябва да послужат Истанбулските съглашения от 2022 година и - "най-важното, реалностите на терен", посочва БНР.
В първите си публични коментари след украинските атаки по Московската рафинерия от миналата седмица руският президент разпореди премахване на всички последици от тези атаки.
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