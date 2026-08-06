Путин обяви кадрови и структурни промени в командването на воюващите с Украйна

Пиксабей

Руският президент Владимир Путин обяви кадрови и структурни промени в командването на войските, които се сражават срещу Украйна.

Генерал Денис Лямин оглавява новосъздадения род войски "безпилотни системи", а тиловите служби ще бъдат обединени под командването на Валерий Солодчук.



Генерал Андрей Иванаев ще командва силите, натоварени пряко със завладяването на Донбас, предаде БНР.



"Групировката "Център" е едно от водещите подразделения у нас, което решава най-важните и отговорни задачи за освобождаването на Донецката народна република. И въпросът кой ще командва тази групировка не е никак лесен", посочи Путин.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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