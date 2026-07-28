Путин обяви нова програма за разрушители

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Руският президент Владимир Путин обяви, че големите надводни бойни кораби ще формират центъра на развитието на руския военноморски флот, сигнализирайки, че Москва няма намерение да се отказва от амбициите си да поддържа флот, плаващ в блати води, въпреки годините, в които е давала приоритет на подводниците и по-малките ракетни кораби. Неговите забележки следват неотдавнашното потвърждение от главнокомандващия на руския флот адмирал Александър Моисеев, че работата по нов океански надводен боен кораб с водоизместимост 9500 тона напредва, което широко се тълкува като обявяване на нова програма за разрушители. Очаква се програмата да заложи първите разрушители за руския флот след разпадането на Съветския съюз, пише Military Watch Magazine.

По време на среща с военнослужещи от руския флот президентът Путин подчерта, че големите надводни бойни кораби ще продължат да играят централна роля в бъдещото планиране на флота.

„Но що се отнася до големите военни кораби, те ще останат гръбнакът на ВМС. Нямам предвид дори ядрени подводници, носещи далекобойни междуконтинентални ракетни системи, но и надводни бойни кораби, включително фрегати, крайцери и други“, заяви той, пише novini.bg.

Съобщението представлява важна промяна след години на пренебрегване на далекобойния надводен флот, отмяната на програмата за разрушители клас „Лидер“ и забавянето на консервативната програма „Супер Горшков“, която може би е била отменена, въпреки напредъка в ракетните технологии. Докато по-малките фрегати и корвети могат да носят крилати ракети с голям обсег, корабите с размерите на разрушители предлагат значително по-големи възможности за противовъздушна отбрана, командно-контролни съоръжения и издръжливост. По-голямото им водоизместване позволява и интегрирането на по-мощни радарни системи и значително по-големи ракетни инвентаризации, което означава, че въпреки че носят същото въоръжение като по-малките кораби, те са значително по-боеспособни. Русия е обновила редица разрушители и крайцери от съветската епоха и е интегрирала съвременни радари, линии за данни и ракети, въпреки че много от по-старите ѝ кораби са изправени пред значителни ограничения и потенциалът им за растеж бързо намалява. Ядрените крайцери клас „Киров“ са забележително изключение, но само два остават в експлоатация, като екстремните им разходи за поддръжка означават, че вторият кораб вероятно ще бъде изваден от експлоатация, пише Труд.

Въпреки че Русия е запазила водеща световна позиция по отношение на възможностите на своите ядрени подводници и своите крилати ракети, базирани на кораби, намаленият статус на нейния надводен бойен флот сериозно е ограничил възможностите ѝ за проектиране на мощ и е оставил морската ѝ търговия уязвима за атаки от западните ѝ противници. Руският флот все повече разчита на разполагането на военни кораби за ескортиране на граждански кораби срещу опити за въоръжени завземания от членове на НАТО, тъй като държавите от Западния блок са ескалирали усилията си за атаки срещу руски граждански кораби. Това включваше унищожаването на руски товарен кораб край бреговете на Испания през декември 2024 г., което според съобщенията е резултат от западен саботаж. Председателят на Руския морски съвет Николай Патрушев през февруари оцени, че постоянното военноморско присъствие е от съществено значение, за да се предотврати европейските страни да атакуват руски граждански кораби в международни води.

Последните коментари на Путин следователно показват, че Русия възнамерява да се стреми към по-балансирана структура на флота през следващите десетилетия. Вместо да разчита изключително на подводници и ракетни фрегати, Военноморските сили изглежда са готови да възстановят силата си от големи океански надводни бойни кораби, възстановявайки капацитет, който непрекъснато намалява след разпадането на Съветския съюз. Ако новата програма за разрушители продължи по план, това ще отбележи началото на първото изцяло ново поколение големи надводни бойни кораби на Русия от повече от тридесет години, засилвайки ролята на големите бойни кораби като основа на бъдещата руска военноморска мощ. Въпреки това остават важни въпроси относно програмата, включително до каква степен тя ще се възползва от подкрепата на Китай и Северна Корея.

Редактор "Екип на Петел",

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