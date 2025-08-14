Путин обяви новина за края на войната с Украйна

САЩ полагат искрени усилия за край на войната в Украйна, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от "Ройтерс" и ТАСС.

Той свика съвещание с високопоставени руски ръководители преди утрешната си среща с американския си колега Доналд Тръмп в Анкоридж, в американския щат Аляска, информира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви руският държавен глава.

Той не изключи в бъдеще нови договорености между Русия и САЩ в областта на контрола над въоръжаването, които биха укрепили мира, информират "Ройтерс" и ТАСС.

"Бих искал да ви запозная с това на какъв етап се намираме в контактите с настоящата американска администрация, която, според мен, полага доста активни и добросъвестни усилия за прекратяване на военните действия, намиране на изход от кризата и постигане на споразумения, които биха били в интерес на всички страни, замесени в конфликта", заяви Путин, допълва БТА.

Путин допълни, че разговорите със САЩ са насочени към създаване на дългосрочни условия за мир между двете страни, в Европа и по света като цяло, като това би било възможно, ако се постигнат договорености по въпросите на стратегическите оръжия в следващите етапи от диалога.

От своя страна бившият съветник по национална сигурност на Доналд Тръмп Джон Биолтън заяви, че " за американския президент стратегически мъдро е това, което служи добре за целите му".

"Той знае от опита си по време на първия мандат, че събития като тази среща на върха ще получат огромно медийно отразяване. Той ще бъде в центъра на вниманието. Ще има среща с Владимир Путин, което не се е случвало с никой западен лидер от доста дълго време. И както каза в понеделник, той вярва, че ще разбере до 2 минути дали има перспектива за сделка, което означава, че не е нужно да знае нищо. Просто чувството му за сделка ще му каже. И по какъвто и начин да излезе от разговорите - с разумно предложение за Украйна или без, ще бъде огромна новина“, подчерта Болтън.

