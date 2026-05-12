Путин отиде с кола до хотел в Москва, за да вземе своя учителка на вечеря
Кадър БТВ
В понеделник вечерта Кремъл публикува видео, на което се вижда как президентът Владимир Путин сам шофира до центъра на Москва, където се среща с бившата си учителка и я кани на вечеря в Кремъл.
Видеото показва Путин на шофьорското място на луксозния си автомобили при пристигането му в хотела в района Арбат в Москва.
Руският президент, облечен неформално и с букет цветя в ръка, се срещна с бившата си учителка Вера Гуревич във фоайето на хотела, пише Ройтерс, цитира БТВ.
Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков Владимир Путин е поканил Гуревич в Москва за парада по случай Деня на победата във Втората световна война на Червения площад на 9 май и тя е отседнала в хотела в центъра на Москва.
Путин беше забелязан да разговаря и с мъж във фоайето на хотела, който каза, че е дошъл от Сочи за празниците по случай Деня на победата.
