Путин оцени Гренландия на 1 милиард долара

Кадър Ютуб

Руският президент Владимир Путин се включи публично в обсъждането на темата „Гренландия“ и стремежът на американския му колега Доналд Тръмп да придобие острова. Руският държавен глава заяви, че арктическата територия би могла да струва на Съединените щати около 1 милиард долара, ако се изчислява на база исторически сделки за покупка на земя, като подчерта, че Москва „няма притеснения“ относно собствеността ѝ, предаде БТВ.

Путин направи коментара по време на заседание на руския Съвет за сигурност. Той посочи, че въпросът трябва да бъде решен между САЩ и Дания, като същевременно отправи критики към датското колониално минало на острова с население около 57 000 души.

Руският президент даде предположението си на база покупката на Аляска от САЩ през 1867 г. за 7,2 млн. долара – сделка, останала в историята като „глупостта на Сюард“. По думите му Гренландия е с около 450 000 кв. км по-голяма от Аляска, което би означавало базова цена от 200–250 млн. долара. Ако се отчете промяната в цената на златото от XIX век насам, сумата „вероятно достига близо 1 милиард долара“.

Автономната територия на Дания попадна във фокуса на международното внимание, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поеме контрол над нея

Той припомни и друга историческа сделка – покупката от САЩ през 1917 г. на Датските Западни Индии (днес Американските Вирджински острови) за 25 млн. долара, като пример за териториални договорки между Вашингтон и Копенхаген.

Макар да се дистанцира от спора, Путин изрази и остра критика към управлението на Дания над Гренландия: „Дания винаги е третирала Гренландия като колония и е била доста сурова, ако не и жестока към нея. Това е „съвсем отделен въпрос, от който днес почти никой не се интересува“.

По-рано руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Гренландия не е „естествена част“ от Дания и определи статута ѝ като наследство от колониално завоевание.

Коментарите на Путин съвпаднаха с изявление на Тръмп на Световния икономически форум в Давос, където американският президент изключи използването на военна сила за придобиване на Гренландия, но потвърди, че настоява за пълна собственост над острова. Тръмп обяви и „рамка на бъдеща сделка“ след разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като оттегли и заплахите си за мита срещу европейски държави, които се противопоставят на подобно придобиване.

Анализатори отбелязват, че Москва наблюдава с известно удовлетворение нарастващото напрежение между Вашингтон и европейските му съюзници около Гренландия, въпреки възможните последици за руското присъствие в Арктика. Спорът вече оказва натиск върху НАТО, тъй като Дания и лидерите на Гренландия продължават да настояват, че островът не е за продан.

