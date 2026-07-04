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Путин подписа закон за данъчни промени в подкрепа на руския пазар на горива

04.07.2026 / 18:15 3

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Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон за изменения в Данъчния кодекс, насочени към стимулиране на снабдяването на вътрешния пазар с горива на фона на острия недостиг, причинен от украинските атаки с дронове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Една от основните промени предвижда въвеждането на механизъм за облагане с акциз на автомобилен бензин, произведен чрез смесване на директно дестилиран бензин с други компоненти. Законът признава производството на високооктанов бензин чрез смесване за производство на гориво по смисъла на данъчното законодателство.. На данъкоплатците, които притежават удостоверение за преработка на нефтени суровини, ще се предоставя приспадане на акциза, включително при производството на бензин чрез смесване, пише ТАСС. 

Законът разширява и възможностите на петролните рафинерии, сключили споразумения за модернизация на производствените мощности, да изпълнят инвестиционните си ангажименти. Крайният срок за въвеждане в експлоатация на оборудване се удължава до 31 декември 2026 г., а минималният размер на инвестициите се увеличава от 60 млрд. на 100 млрд. рубли.

Промените включват и корекции в механизма за компенсации при продажбата на бензин на руския пазар, включително за горива, произведени в държави от Евразийския икономически съюз и извън него. Новите разпоредби влизат в сила от днес и се прилагат със задна дата за правоотношения, възникнали от 1 юни 2026 г.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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Горан (преди 32 минути)
Рейтинг: 16173 | Одобрение: -5807
в нефт газят бензин и нафта нямат, това е доказателство че където има комунист и руснак на власт няма никога да прокопсат, закривайте я таз държава да не се мъчат повече руските боклуци,или най добре да предават власта на зеленски и той ще ги оправи
да ама не
1
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село варна (преди 38 минути)
Рейтинг: 35651 | Одобрение: 626
Руснаците имат опит в производството на самогон, сега остава и бензин да започнат да си правят ⛽
0
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cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 160445 | Одобрение: -23315
Това няма да го спаси тоя боклук от ФАЛИТ!!!
Марио Кроненберг

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