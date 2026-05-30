Путин поиска референудм от Армения за ЕС

Армения да проведе референдум за членство в Европейския съюз възможно най-скоро. С този призимв към Ереван излязоха президентът на Русия Владимир Путин и лидерите на Беларус, Киргизстан и Казахстан, засилвайки натиска върху страната заради задълбочаващите се връзки с Брюксел. Изявлението беше направено в петък по време на среща на върха в Астана, Казахстан.

Армения е формален съюзник на Москва, но от години изгражда отношения с Европейския съюз (ЕС) на фона на недоволство от възприемания провал на Русия да я защити по време на конфликтите със съседен Азербайджан. Кавказката страна замрази връзките си в областта на сигурността с Москва през 2024 г., а миналата година прие закон, с който декларира намерението си да кандидатства за членство в ЕС, което допълнително разгневи Русия. Армения все още е член на Евразийския икономически съюз (ЕИС) - митническия съюз под ръководството на Русия, пише БГНЕС.

Путин заяви, че е дошло времето Армения да избере между ЕС и ЕИС, настоявайки, че е „невъзможно да се съчетаят двете“. „Премиерът Никол Пашинян сам каза, че смята за правилно да се проведе референдум по този въпрос - къде да се позиционира Армения: в Евразийския съюз или в Европейския съюз. Бихме искали това да стане възможно най-скоро“, заяви Путин на пресконференцията.

В съвместното изявление от срещата на върха четиримата лидери предупредиха, че стремежът на Армения да се присъедини към ЕС крие „значителни рискове“ за икономиките на държавите - членки на ЕИС. Армения не коментира незабавно този ход. „Каквито и решения да бъдат взети, това няма да навреди на хуманитарните ни връзки, няма да навреди на политическите ни връзки“, добави Путин. При управлението на премиера Пашинян Армения формално следва стратегия на „диверсификация“, развивайки отношения едновременно с Русия и Запада.

