Путин покани Зеленски в Москва

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Владимир Путин е поканил Володимир Зеленски да се срещнат и разговарят в Москва, гръмнаха световните агенции. Подобна среща бе обсъдена снощи между Зеленски и Доналд Тръмп в САЩ.

За отзвук от случилото се в Белия дом Вашингтон се включи кореспондента на бТВ Теодора Трифонова.

При срещите в Белия дом не е обсъждана темата за евентуална размяна на територии, но украинският президент Зеленски заяви, че очаква тази тема да бъде обсъждана при евентуална негова бъдеща среща с руския президент Путин. Американският президент завид днес, че вярва в осъществяването на такава среща. След нея се очаква Тръмп да организира и втора тристранна среща във формат между него, украинския и руския президент, започна Трифонова.

Тръмп изрази надежда руския му колега да продължи пътя към прекратяване на войната в Украйна, но призна, че е възможно Путин да не иска да сключи сделка. Пред Fox News Тръмп заяви още, че няма да бъдат изпращани американски войски в Украйна като част от гаранции за сигурността на Киев при евентуално примирие, добави по бТВ журналистката.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!