Путин пред Абрамович за Зеленски: Кажете му, че ще го унищожа

Кадър Ютуб

На Международния икономически форум в Санкт Петербург Владимир Путин разказа история за бизнесмен, който наскоро отишъл в Киев и му донесъл писмо от Володимир Зеленски.

Скоро стана ясно, че този човек е Роман Абрамович – в крайна сметка самият Зеленски го потвърди. Според украинския президент Абрамович го попитал за отстъпките, които Киев е готов да направи в името на мирно споразумение.

Зеленски заяви на Путин, че Украйна няма да му даде Донбас, а основната отстъпка беше прекратяване на огъня. Украинският лидер също така написа, че е готов да се срещне лично с Путин.

Писмото, предадено чрез Абрамович по съдържание, е подобно на отвореното писмо на Зеленски до Путин, но тонът му е по-малко враждебен, написа Financial Times.

Роман Абрамович правеше опити да помогне за прекратяване на пълномащабната война от първия ѝ ден (24 февруари 2022 г.). След като Доналд Тръмп се върна на власт, ролята му стана по-малко значима фигура. Въпреки това, както казва приятел на бизнесмена: „Той е необходим, защото е единственият руснак, който украинците могат да понесат. Той се разбира с всички.”

Как Абрамович стана преговарящ

„Когато започна пълномащабна агресия, синът ми ми се обади пръв, а вторият е началникът на кабинета на президента Володимир Зеленски Андрий Ермак. Той каза: „Да разговаряме с Абрамович“, така че според украинския филмов продуцент Александър Роднянски украинските власти в самото начало на войната са решили да включат Роман Абрамович в преговорите с Русия за мира.

Без теб няма да бъдем

Украйна започна да търси посредник в диалога с Москва още преди началото на войната, тъй като човекът, назначен от Кремъл, според украинските власти, не се е справил с това, каза Роднянски. Продуцентът не бе добре запознат с нито един от руските политици, затова предложи да се търси посредник сред големите бизнесмени. Той смята Абрамович за най-подходящия човек, тъй като той, за разлика от други предприемачи, близки до властта, е показал съпричастност.

Роднянски е добре запознат с Абрамович. Преди началото на пълномащабната война продуцентът работеше в Русия и е експерт във фонда на бизнесмена „Кинопрайм“, подкрепящ независимото кино. Роднянски е известен повече от 20 години - откакто шоуто на Зеленски, "Квартал 95", започна да се излъчва по украинския телевизионен канал "1 + 1".

В началото на войната, преди да се обади на Абрамович, Роднянски предложил ролята на посредник на трима други руски бизнесмени, написа Wall Street Journal. Те отказаха, като заявиха, че залогът е твърде висок. Абрамович в началото също не искаше да бъде посредник, по-късно Роднянски каза: „Той каза: „Влачите ме някъде, където не искам да бъда. Аз не съм Борис Березовски (руски олигарх избягал от страната си и намерен мъртъв през 2013 г. в Англия бел. - NOVINI.BG)". В крайна сметка бизнесменът се съгласил.

На 24 февруари, когато Роднянски му се обадил, Абрамович бил в имението си в Южна Франция, написа Financial Times. Той веднага отлетя за Москва с частен самолет, за да хване среща между Владимир Путин и предприемачи.

Абрамович закъсня, но се срещна лично с Путин и получи разрешение от него да участва в преговорите. Няколко дни по-късно бизнесменът се срещна във Варшава (тогава Европейският съюз все още не бе наложил санкции срещу него) с представители на украинското правителство.

Участниците се съгласиха, че Абрамович ще бъде неутрален посредник, който ще помогне за установяването на процес на намиране на мирно решение, но няма да се намесва в политически въпроси, пише novini.bg.

Как Абрамович е бил отровен

„Роман не е разговарял с Путин през целия си живот толкова, колкото през последния месец“, каза мъж, близък до Абрамович, през март 2022 г. Бизнесменът имаше възможност да се свърже с Путин, когато това се провали, той започна да общува с шефа на президентската администрация Антон Вайно.

В началото на войната Абрамович непрекъснато се движи между Русия, Украйна, Израел и Турция, организирайки преговори. В Украйна той се срещна два пъти със Зеленски.

Още преди началото на личните срещи на руските и украинските делегации бизнесменът убеди руснаците да проведат разговори в Zoom - те смятаха подобни контакти за опасни. Когато представителите на двете страни започнаха да се срещат лично, Абрамович донесе на Путин бележка от Зеленски, където украинският президент изложи отстъпки, на които Киев бе готов, за да се сложи край на войната, написа Times. „Кажете му, че ще го унищожа“, заяви Путин.

В нощта на 4 март, след срещата на Абрамович с тогавашния заместник на Върховната рада (парламента в Киев) Рустем Умеров и двамата участници са имали симптоми на отравяне.

Според Би Би Си Абрамович за известно време е загубил зрението си, кожата е слязла, кожата е слязла и главата го е заболяла. Няколко дни по-късно симптомите са преминали. Екипът за разследване на Bellingcat смята, че отровителите вероятно ще използват химическо оръжие. Съдейки по малка доза, вероятно целта е била сплашване на Абрамович.

Източници на Wall Street Journal заявиха, че зад отравянето може да стоят руснаци, които не искат край на войната.

На 28 февруари, 3 и 7 март делегациите на Русия и Украйна се срещнаха в Беларус, на 10 март в Анталия се проведоха преговори между външните министри, а на 29 март преговорните групи отново се срещнаха в Истанбул. На това събитие беше и Абрамович, по-специално, той общува с турския президент Реджеп Ердоган. „Ако Русия и Путин решат да включат Абрамович в своята делегация, тогава те му вярват“, каза Ердоган.

Украинците отбелязаха „много положителната“ роля на Абрамович в преговорите. Основната му задача беше да „прехвърли в главата на ясен и човешки език нашата позиция“, каза източникът на „украинска истина“. Русия официално призна само, че бизнесменът „участва в предоставянето на определени контакти“.

Неофициално беше казано следното: „Не е лошо, че сега Путин не смята Зеленски за наркоман“.

Срещата в Истанбул на 29 март бе последната през 2022 г., разговорите бяха прекратени. През април Абрамович дойде в Киев и се опита да възобнови преговорния процес. Когато в началото на април стана известно за масовите екзекуции на мирни украинци в Буча, много украински служители спряха да общуват с бизнесмена.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!