Путин превърна борбата със стареенето в държавен проект за 26 милиарда долара

Президентът на Руската федерация Владимир Путин е превърнал изследванията в областта на дълголетието и борбата със стареенето в един от приоритетните държавни научни проекти, написа "Уолстрийт джърнъл", цитира Новини.бг.

Според изданието става дума за програма на стойност около 26 милиарда долара, наречена „Нови технологии за опазване на здравето“, която бе официално представена през 2024 г.

Авторът на публикацията припомнш разговор между Путин и китайския лидер Си Цзинпин по време на парад в Пекин през септември. Тогава микрофоните улавят как двамата обсъждат възможността за удължаване на живота чрез трансплантация на органи.

Макар в онзи момент това да изглежда като странен диалог между двама възрастни авторитарни лидери, според медията от САЩ Путин всъщност е описвал вече съществуващ кремълски проект.

Според данните на изданието руската програма включва разработването на генна терапия, 3D биопринтиране на живи тъкани и отглеждане на органи за трансплантация с помощта на минипрасета, както и други методи за удължаване на живота. Руски официални лица заявяват, че до 2030 г. програмата трябва да „спаси“ 175 хиляди живота.

Като ключови фигури в проекта са посочени дъщерята на Путин – ендокринологът Мария Воронцова, която ръководи подкрепяни от държавата генетични програми, и ръководителят на Института по атомна енергия "И. В. Курчатов" Михаил Ковалчук. Той е брат на Юрий Ковалчук – банкер и медиен мениджър, близък до Путин.

Според вестника Михаил Ковалчук се е превърнал в един от основните идеолози на кремълската програма за дълголетие.

Изданието отбеляза, че за разлика от подобни изследвания в САЩ, финансирани от технологични милиардери, руските проекти имат малко резултати, публикувани във водещи международни рецензирани списания.

Руският учен Александър Островски, един от пионерите на биопринтирането в Русия, който е напуснал страната след началото на пълномащабната война срещу Украйна, коментира пред медията, че без публикации е трудно да се говори за реални резултати, а не за „мечти“ и опити за осигуряване на финансиране.

Изданието свързва интереса на Путин към темата за дълголетието с неговия публичен култ към физическата сила, напредналата възраст на най-близкото му обкръжение и дългогодишната руска традиция на увлечение по „научното“ удължаване на живота.

Изданието припомня съветските експерименти на Александър Богданов с кръвопреливане и трудовете на лекаря Александър Богомолец, който е обещавал възможност за удължаване на живота до 150 години.

В същото време Русия остава страна с изключително ниска за развития свят продължителност на живота при мъжете. По официални данни средната очаквана продължителност на живота на мъжете в РФ е около 68 години – значително по-ниска, отколкото в САЩ и страните от Западна Европа.

"Уолстрийт джърнъл" посочи още, че стремежът на Кремъл да победи стареенето изглежда особено контрастен на фона на войната в Украйна, изолацията на руската наука и високата смъртност в самата Русия.

