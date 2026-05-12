Путин разширява най-големия завод за дронове в света

Русия разширява най-големия в света завод за дронове от типа „Шахед“ на фона на рязкото увеличение на износа на оръжия за иранската армия. Москва разшири Специалната икономическа зона (СИЗ) „Алабуга“ – дом на основния производствен център за дронове в Русия – с 340 хектара през изминалата година. Сателитни снимки показват наскоро построени хангари, простиращи се в северния сектор, докато производствените съоръжения и жилищните квартали са разширени в централния комплекс, пише The Telegraph.

Отделен строителен обект с площ от 450 хектара е създаден точно южно от СИЗ. Неговата цел е неизвестна, но се строи път, който да го свърже със зоната.

Фабриката за дронове, в която работят тийнейджъри, е ускорила производството на безпилотни летателни апарати (БЛА) с голям обсег, чието производство струва между 15 000 и 50 000 британски лири.

Олександър Сирски, най-висшият командир на Украйна, заяви през януари, че Русия планира да удвои производството на „самоубийствени дронове“ до 1000 на ден.

Американски официални лица заявиха пред „Ню Йорк Таймс“, че Кремъл е изпращал компоненти за дронове до Иран през Каспийско море, за да помогне за възстановяването на военния потенциал на Техеран по време на настоящото примирие.

Кремъл предложи да изпрати на Иран 5000 дрона с малък обсег, които не могат да бъдат заглушени, и неизвестен брой сателитни дронове с по-голям обсег, както и обучение за използването и на двата вида, съобщи The Economist.

Русия вече беше предоставила на най-близкия си съюзник в Близкия изток технология за усъвършенстване на дизайна на дроновете „Шахед“, като се възползва от опита от войната в Украйна. Усъвършенстванията бяха предназначени да подобрят комуникацията, навигацията и насочването, според The Wall Street Journal.

Смята се също, че Москва е предоставила на Техеран разузнавателна информация от своите сателити, показваща местоположението и движението на американски войски, кораби и самолети.

Спекулира се, че Кремъл разглежда военното и разузнавателното сътрудничество с Иран като начин да удължи конфликта в Близкия изток, което позволява на Русия да се възползва от увеличените приходи от петрол и от отклоняването на международното внимание от Украйна.

През 2022 г. Москва започна да използва срещу Украйна ирански безпилотни летателни апарати от типа „Шахед“, натоварени с експлозиви, които по това време се внасяха от Иран през Каспийско море.

От юли 2023 г. тя започна местно производство на вариант на камикадзе дрона, наречен „Геран-2“. Сега 90 до 95 процента от дроновете в Русия се произвеждат в страната, предимно в специалната икономическа зона „Алабуга“, която се намира на около 600 мили източно от Москва, в региона Татарстан.

Съоръжението, първоначално проектирано да привлича западни инвестиции, беше превърнато в център за военно производство скоро след мащабната инвазия в Украйна през 2022 г. Работниците му са на възраст едва 15 години.

Русия също така е използвала опита си на бойното поле, за да усъвършенства дизайна на Shahed, като е увеличила тяхната устойчивост на електронна война, подобрила скоростта им до три пъти в някои случаи и, според някои сведения, дори ги е оборудвала с пускови установки за ракети „въздух-въздух“ R-60.

През април Кремъл изстреля рекордните 6 600 дрона с дълъг обсег от типа Shahed, Gerbera и Italmas към Украйна, 90% от които бяха пресечени, пише novini.bg.

Заводът в Алабуга често е цел на Украйна. Към февруари около зоната са били построени най-малко 19 кули за противовъздушна отбрана. Според Радио Свобода се смята, че те са оборудвани с ракетни системи „Панцир“ земя-въздух и картечници с голям калибър.

