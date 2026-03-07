Путин с първа реакция след убийството на Хаменей

Кадър Ютуб

Руският президент Владимир Путин изрази съболезнованията си към иранския президент за многобройните жертви сред цивилното население вследствие на "въоръжената израелско-американска агресия срещу Иран" и призова за незабавно прекратяване на военните действия, съобщава Reuters, предаде Бг он ер.

В късния телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан Путин изрази дълбоката си загриженост за убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, членове на семейството му, ирански политически и военни представители, както и за многобройните цивилни жертви.

Според Кремъл, Путин потвърди принципната позиция на Русия в подкрепа на незабавното прекратяване на военните действия, отхвърляне на използването на сила като метод за решаване на проблеми около Иран и в Близкия изток, както и бързото връщане към дипломатическо уреждане на конфликта.

Руският лидер подчерта, че е в постоянен контакт с ръководителите на страните членки на Съвет за сътрудничество в Персийския залив.

Масуд Пезешкиан благодари за солидарността на Русия с иранския народ, който защитава своя суверенитет и независимост, и предостави подробности за последната активна фаза на конфликта, допълва Кремъл.

