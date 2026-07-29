Путин се пошегува с руски моряци: Войната ще свърши и какво ще правим тогава?

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Руският президент Владимир Путин заяви, че не се съмнява нито за секунда, че войната ще завърши с руска победа.

По време на среща с военноморски личния състав в Санкт Петербург, руският президент Владимир Путин си позволи иронична забележка относно края на специална военна операция. Обръщайки се към моряците, той се засмя и отбеляза:

"Войната ще свърши и какво ще правим тогава?"

Шегата беше разказана в неформална обстановка и беше приета от присъстващите по начин, който може да се види в клипа.

„Така ще бъде, няма съмнение. Нямам и секунда съмнение“, каза той на среща с военноморски служебни лица в Санкт Петербург в неделя.

„Нашата СВО ще приключи и със сигурност ще приключи рано или късно, но ние се нуждаем от това качество, от това чувство за единство, трябва да го запазим“, каза президентът във връзка с това.

По-рано в неделя Путин заяви, че Военноморските сили играят жизненоважна роля в решаването на задачите на Силите за противовъздушна отбрана и остават ключов елемент за гарантиране на сигурността на Русия.

Редактор "Екип на Петел",

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