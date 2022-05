Путин се появи във военна болница

Кадър Кремъл

Необичайна поява на Путин.

За пръв път от началото на инвазията на Русия в Украйна, руският държавен глава Владимир Путин се срещна с войници, ранени по време на военната кампания на Москва, показа руската телевизия.

Облечен в бяла медицинска престилка, Путин разговаря с войник в болнична пижама за малкия му син, казвайки му: "Той ще се гордее с баща си", предаде Дарик.

"Искате ли да служите?", пита Путин един от войниците

- Разбира се!, каза войникът.

"– Ще го направите!”, отвърна Путин.

