Путин ще обсъди в Казахстан желанието на Армения за ЕС

Важни въпроси предстои да объди президентът на Русия Владимир Путин.

Той ще пристигне утре на тридневна визита в Казахстан, където ще участва в среща на регионален икономически съюз и ще обсъди желанието на Армения да се присъедини към ЕС, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков заяви, че руският лидер ще бъде придружаван от делегация от около 30 висши държавни служители, сред които и външният министър Сергей Лавров.

Ушаков поясни на пресконференция, че президентът Путин ще обсъди амбициите на Ереван да се присъедини към Евросъюза. Руският лидер ще говори по този въпрос в петък на среща на Евразийския икономически съюз (ЕИС), в който влизат страни от бившия Съветски съюз, включително Армения.

Армения затвърди проевропейския си курс и излизането от руската сфера на влияние

Президентът Путин ще участва в заседанието, заедно с колегите си от Казахстан, Беларус и Киргизстан - Касъм-Жомарт Токаев, Александър Лукашенко и Садир Жапаров. Армения ще бъде представлявана от един от своите вицепремиери, посочи Ушаков.

"Владимир Путин многократно подчерта, че не е възможно (Армения) да членува едновременно в два (икономически) съюза. Няма да стане", добави външнополитическият съветник на Кремъл.

По думите на Ушаков е "невъзможно" дадена страна членка на ЕИС да бъде изключена от формата, но има вариант да бъде обявено прекратяване на "сътрудничеството". На срещата в Казахстан трябва да се обсъдят последиците и рисковете от една подобна мярка, добави Ушаков.

Армения през 2024 г. замрази участието си в Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС). Това решение бе свързано с отправяните от Армения обвинения към Москва, че не ѝ е оказала подкрепа срещу Азербайджан по време на двете кратки войни през 2020 г. и 2023 г., отбелязва АФП.

Арменският парламент миналата година прие законопроект, с който официално обяви намерението си да се кандидатира за присъединяване към ЕС. Ереван обаче все още не е предприел тази стъпка.

Русия е основен търговски партньор на Армения и освен това руският пазар има ключово значение за арменския износ на селскостопански стоки и текстилни изделия. Русия поддържа и своя военна база в Армения, която е зависима от Москва за доставките на военно оборудване и енергоносители.

Путин ще говори утре на форум в Астана и по-късно ще участва в двустранни преговори с представители на Казахстан.

Руският президент е придружаван от ръководители на руската космическа агенция "Роскосмос", която е наела космодрума "Байконур" в Казахстан. В състава на делегацията влизат и ръководни кадри от руския ядрен гигант "Росатом", който в момента изгражда първата атомна електроцентрала в Казахстан.

Ушаков посочи, че се очаква двете страни да подпишат около 15 документа, свързани енергийния сектор, туризма и други сфери.

