Путин ще посети Китай на 19 и 20 май
Кадър Нова Тв
Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи днес говорител на Министерството на външните работи на Китай, цитиран от Синхуа.
Посещението на руския лидер е посветено на 25-годишнината от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество, който е от основополагащо значение за междудържавните отношения, отбеляза Кремъл, цитиран от ТАСС.
Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят актуални въпроси, свързани с двустранните отношения, ще обменят мнения по основни международни и регионални проблеми. Програмата включва и среща с премиера Ли Цян.
Предстоящото посещение на руския президент бе оповестено ден след като американският държавен глава Доналд Тръмп приключи тридневна визита в Китай, пише novini.bg.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!