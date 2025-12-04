Путин ще проведе годишната си пресконференция на 19 декември

Кадър Youtube

Руският президент Владимир Путин ще даде голяма пресконференция на 19 декември, за да обобщи изтичащата годината, заяви днес Кремъл, цитиран от Франс прес.

На пресконференцията журналисти и граждани ще имат възможност да задават въпроси на държавния глава.

"Президентът ще направи на живо анализ на изминалата година и ще отговаря на въпроси на журналисти и граждани", се казва в изявление на Кремъл, в което се уточнява, че събитието ще започне в 12:00 ч. московско време.

Голямата пресконференция на Путин обичайно продължава няколко часа, отбелязва БТА. Руският лидер отговаря на въпроси по най-различни теми, като се започне от геополитиката и вътрешната политика и се стигне до местни инфраструктурни проекти и всекидневния живот на руснаците.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!