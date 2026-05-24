Путин удари Украйна с междуконтинентална ракета Орешник, падна на 80 километра от Киев

Кадър Х

Междуконтиненталната балистична ракета "Орешник" падна край Била Церква, на 80 км южно от столицата Киев, съобщават мониторингови канали в Telegram.По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че има данни от разузнаванията на Украйна, САЩ и Европа за предстоящ удар с ракета, а американското посолство в Киев предупреди за опасност в следващите 24 часа, съобщи Инвестор.

Зеленски посочи още, че има сигнали за подготвяна нова комбинирана въздушна атака по територията на Украйна и най-вероятна цел - Киев. Системите за противовъздушна отбрана (ПВО) са в максимална готовност, увери още украинският президент.

Русия досега изпозва два пъти ракетата "Орешник" - през ноември 2025 година по Днипро, целейки се по оръжейния завод "Южмаш", а наскоро и в Лвовска област. Тогава руски източници коментираха, че ракетите са били изстреляни без бойни глави. Имаше минимални щети от падналите отломки. Разпространените кадри от Била Церква наподобяват точно резултата от двата предишни удара, които бяха потвърдени от руската страна.

Предварителните данни от местните власти и ВВС на Украйна сочат масирана атака с балистични ракети и дронове по украинската столица. Има данни за вдигнати бомбардировачи ТУ-95, изтребители МиГ-31, носители на ракети "Кинжал", както и и изстреляни ракети "Калибър". В Курска област са били разположени четири установки "Бастион", от които се изстрелват ракети "Оникс" и "Циркон" (част от ядрения арсенал на Русия).

Има съобщения и за масиран обстрел с дронове към Херсон, Одеса и Миколаев

Преди ден руският президент Владимир Путин нареди ответен удар по Украйна в след атаката с дронове по общежитие към колеж в Старобилск (Луганска област). 24 и 25 май са дни на траур в Луганска област след като окончателно беше потвърдено, че са загинали 21 младежи, пострадалите са 63-ма. Украинските военни са категорични, че ударът е по център на елитните оператори на дронове "Рубикон" към руската армия. Темата беше обсъдена на заседание на Съвета за сигурност на ООН, където участниците поискаха от Русия да даде достъп до мястото и отбелязаха, че руските власти не съдействат и техните твърдения не могат да бъдат верифицирани. Украйна дава пълен достъп до своята територия, добавиха от ООН и допълниха, че в последните девет дни техни мисии са били обстрелвани от руски дронове и ракети пет пъти.

В началото на май Путин съобщи, че може да се стигне до използването на ракетата "Орешник", представяна като една от най-модерните в арсенала на руската армия, по "центрове за вземане на решения", ако Украйна атакува Москва по време на парада за Деня на победата.Тогава руски медии показаха възможни цели, сред които посолства на трети държави в Киев, президентската администрация и сградата на Върховната Рада (украинския парламент).

До такива удари не се стигна, след като САЩ договори тридневно примирие, а Киев се съгласи в замяна ва обмен на 1000 военно. В крайна сметка обаче се стигна до обмен на 250 военнопленници и уверения, че процедурата още не е приключила.

На 13 - 14 май Русия атакува Украйна с дронове и ракети в продължение на две денонощия. Тогава бяха изстреляни 1567 дрона и 56 ракети, от които 18 балистични "Искандер -М" - най-ефективната ракета на руснаците досега.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!