Путин унижи Тръмп и се похвали с ново оръжие: Ядреното суперторпедо "Посейдон"

Кадър Ютуб

Русия успешно тества подводния апарат "Посейдон", способен да носи ядрено оръжие.

Руският президент Владимир Путин обяви това по време на среща с военнослужещи.

Предимствата на "Посейдон"

"За първи път успяхме не само да го изстреляме с двигател от подводница носител, но и да изстреляме ядрената енергийна установка, на която това устройство е прекарало определено време", каза Путин, предаде България он ер

По думите му "Посейдон" е уникален по своята скорост и дълбочина на движение.

"Няма нищо подобно в света и е малко вероятно да се появи скоро. И няма методи за прихващане", подчерта Путин.

"Сармат" и "Буревестник"

Руският президент обяви, че междуконтиненталната балистична ракета "Сармат" скоро ще бъде в бойна готовност.

"Няма друга ракета в света като "Сармат". И все още нямаме такава в бойна готовност. Но скоро ще бъде", даде заявка Владимир Путин.

"Посейдон" обаче е значително по-мощен от "Сармат".

Ръководителят на Руската федерация поздрави военните разработчици за успехите. Той изтъкна предимствата на "Буревестник" - ядреният реактор може да стартира за минути и дори секунди, предаде ТАСС.

По думите му ядрените технологии от "Буревестник" могат да бъдат използвани националната икономика, а вече са приложими в космическата програма на Русия.

Путин посети Централната военна клинична болница "П. В. Мандрика", където се срещна с ветерани от войната в Украйна.

Президентът на Русия отбеляза, че всеки, който служи на фронта, е герой, а настоящата ситуация в зоната на Специалната военна операция е благоприятна за Русия.

"Русия гарантира своята сигурност, сигурността на нашия народ в дългосрочен план", заяви държавният глава пред ранените войници.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!