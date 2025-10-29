Путин унижи Тръмп и се похвали с ново оръжие: Ядреното суперторпедо "Посейдон"
Кадър Ютуб
Русия успешно тества подводния апарат "Посейдон", способен да носи ядрено оръжие.
Руският президент Владимир Путин обяви това по време на среща с военнослужещи.
Предимствата на "Посейдон"
"За първи път успяхме не само да го изстреляме с двигател от подводница носител, но и да изстреляме ядрената енергийна установка, на която това устройство е прекарало определено време", каза Путин, предаде България он ер
По думите му "Посейдон" е уникален по своята скорост и дълбочина на движение.
"Няма нищо подобно в света и е малко вероятно да се появи скоро. И няма методи за прихващане", подчерта Путин.
"Сармат" и "Буревестник"
Руският президент обяви, че междуконтиненталната балистична ракета "Сармат" скоро ще бъде в бойна готовност.
"Няма друга ракета в света като "Сармат". И все още нямаме такава в бойна готовност. Но скоро ще бъде", даде заявка Владимир Путин.
"Посейдон" обаче е значително по-мощен от "Сармат".
Ръководителят на Руската федерация поздрави военните разработчици за успехите. Той изтъкна предимствата на "Буревестник" - ядреният реактор може да стартира за минути и дори секунди, предаде ТАСС.
По думите му ядрените технологии от "Буревестник" могат да бъдат използвани националната икономика, а вече са приложими в космическата програма на Русия.
Путин посети Централната военна клинична болница "П. В. Мандрика", където се срещна с ветерани от войната в Украйна.
Президентът на Русия отбеляза, че всеки, който служи на фронта, е герой, а настоящата ситуация в зоната на Специалната военна операция е благоприятна за Русия.
"Русия гарантира своята сигурност, сигурността на нашия народ в дългосрочен план", заяви държавният глава пред ранените войници.
