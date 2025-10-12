Путин въведе мораториум върху държавните субсидии за руските петролни компании

Кадър Кремъл

Президентът на Руската федерация Владимир Путин издаде днес указ, с който въвежда мораториум върху изплащаните държавни субсидии за произвежданите горива на руските петролни компании, считано от 1 октомври до 1 май 2026 година.

За това съобщи РИА Новости, позовавайки се на официалния документ на Кремъл, поместен на страницата на официалния портал за публикуване на правни актове.

Предоставяната държавна субсидия е механизъм за бюджетна компенсация на петролните компании за покриване на разликата между цените на вътрешния и външен пазар. Целта на мярката е да не допуска рязък скок на цените на бензина и на дизела на бензиностанциите в страната, пише БТА.

