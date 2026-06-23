Путин за Зеленски: Той постоянно говори "Искаме лична среща". И какво от това?

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Руският президент Владимир Путин заяви, че не вижда предпоставки за лична среща с украинския си колега Володимир Зеленски, като посочи за причина скорошния удар на украинските въоръжени сили по град Старобелск. Коментарът му идва след като преди седмица от Киев отново предложиха разговори на най-високо ниво, цитира Евроком.

„Той (Зеленски – бел. ред.) изпрати този документ, те постоянно говорят за това: „Искаме лична среща“. И какво от това? Три дни по-късно – удар по Старобелск“, коментира Путин по време на среща с възпитаници на военни висши училища в Кремъл. „Как да се разбира това? Какви са предпоставките тук за лични срещи и преговори?“, попита руският президент.

Преди седмица украинският президент Володимир Зеленски действително предложи среща с руския си колега, която да се проведе в трета страна с цел прекратяване на конфликта. Путин определи писмото като написано „с елементи на грубост“ и подчерта, че към момента не вижда смисъл в подобни разговори.

Като основен аргумент за позицията си той изтъкна атаката срещу Старобелск в Луганска област. На 22 май ръководителят на т.нар. Луганска народна република (ЛНР) Леонид Пасечник съобщи за украинска атака срещу учебен корпус и общежитие на местен колеж. По негови данни тогава са загинали 21 души, а над 40 са били ранени.

Опитите за организиране на среща на върха между двамата президенти датират отдавна, но досега остават неуспешни. Още през миналата година Кремъл постави условие, че разговор е възможен само ако делегациите на двете страни постигнат конкретни договорености. От своя страна Украйна също настояваше за предварително уточнени условия, които да гарантират резултат от евентуални преговори.

Взаимното недоверие между двамата лидери също е сериозна пречка. В края на 2025 г. Зеленски заяви в интервю, че не вярва на Путин и е убеден, че руският държавен глава не иска мир. Няколко месеца по-рано пък руският президент определи Зеленски като „токсична фигура“ за собствената му страна.

Редактор "Екип на Петел",

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