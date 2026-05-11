Путин заговори за край на войната в Украйна

Владимир Путин обяви, че войната в Украйна отивала към своя край. Заявлението беше направено по време на дълга пресконференция в Москва. Путин отговаряше на въпрос дали помощта на Запада за Украйна е отишла прекалено далеч. В края на отговора си, руският президент набързо спомена, че конфликтът отивал към края си, предаде Нова телевизия.

Той добави, че има предпочитан кандидат за преговарящ от руска страна при евентуални разговори с Европейския съюз. Това е бившият германски канцлер Герхард Шрьодер. Той е на 81 години и силно непопулярен в Германия.

"През 2022 г. европейците обещаха помощ на Украйна и започнаха да ескалират конфронтацията с Русия, която продължава и до днес. Мисля, че цялото нещо всичко върви към своя край, но все пак това е сериозен въпрос", заяви Путин.

352 000 руски войници са убити в Украйна до края на 2025 г. Това показват данните на руски журналисти и анализатори, които броят жертвите от началото на войната. Автори на преброяването са сайтове "Медуза" и "Медиазона". Те са анализирали повишената смъртност сред по-млади възрастови групи мъже.

В този брой не влизат чуждестранните наемници, които се бият за Русия, нито хората от окупираните украински територии, вкарани в руската войска.

Посочената цифра почти съвпада с оценката на един от големите мозъчни тръстове във Вашингтон. През януари те изчислиха, че до края на 2025 г. са били убити 325 хиляди руски и 140 хиляди украински войници.

