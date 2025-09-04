снимка: Пиксабей

Руският президент Владимир Путин завърши четиридневно си посещение в Китай, съобщава агенция ТАСС.



На летището руският държавен глава беше изпратен от китайския външен министър Ван И и руския посланик в Китай Игор Моргулов, допълва Фокус.



След като се завърне в Русия Путин ще се отправи към Владивосток, където ще участва в Източния икономически форум.

