Кадър Youtube

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия ще извърши ядрен опит, ако друга ядрена сила го направи, предаде Ройтерс.

Той каза това на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в руския курортен град Сочи.

Путин отбеляза, че диалогът между Русия и САЩ продължава да е сложен и един от факторите, които трябва да бъдат взети предвид при нови преговори за контрол над въоръженията, е фактът, че Русия има нова ракета - "Орешник", предава БТА.

Руският президент каза още, че ако в евентуално ново споразумение за контрол над въоръженията бъде включен Китай, трябва да бъдат взети предвид и ядрените арсенали на Великобритания и Франция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!