Пясъчна фигура на Света Богородица изваяха на плажа в Аспарухово

Снимки: Булфото

На 15 август - Деня на Варна, плажът в Аспарухово се превърна в открита сцена за впечатляващо пясъчно изкуство. Трима творци - Пол Хогард, Реми Хогард и Каликстo Молина - изваяха внушителна фигура на Света Богородица.

Проектът, подкрепен от концесионера на плажа, е подарък за жителите и гостите на града за Успение Богородично. На празничния ден има и безплатни работилници за пясъчна скулптура за всички възрасти.

Семейството Хогард вече е познато у нас с пясъчни образи на Левски, Ботев, Баба Ванга и Кирил и Методий.

Пол Хогард разказа за пясъчното изкуство пред БГНЕС:

“Ще ви разкажа накратко какво правим тук днес. Аз съм скулптор от повече от 30 години и обичам да посещавам различни плажове и да правя скулптури. Тази година чухме за празника на Варна, който съвпада и с деня, в който се почита Мария, Света Мария, и решихме да направим подарък на хората от Варна и на хората на този плаж. Донесохме може би 30 тона пясък, който беше уплътнен, използвахме много вода, искам да кажа, наистина много, няма друго, само пясък и вода. Но го уплътняваме, и когато стане хубаво твърд след уплътняването, можем да започнем да го извайваме. И, както виждате, получи се прекрасна скулптура, която е близка до сърцето ми - това е Майката на Исус, защото аз следвам Исус. Не съм религиозен, но следвам думите на Исус, така че това е подарък", заяви Хогард.

Творбите от пясък, сътворени по време на работилниците с обаче пък могат да се видят в изложбата на открито.

В следващите няколко дни слънцето и вятърът ще върнат пясъка обратно на плажа. "Имаме една красива изложба, прекрасно изкуство и никаква вреда за околната среда", добави още Пол Хогард.

