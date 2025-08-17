Пясъкът изчезна на култов български плаж и отдолу се откри изумителна гледка

Кадър Фб, Е. Павлова, Бяла - морето и хората

Част от Централния плаж на Бяла е била тотално "оглозгана" преди два дни... Морето е отнесло плажната ивица, няколко педи пясък, съобщиха туристи, предаде Варна 24. И добавиха:



"Толкова много пясък липсва, че са се оголили навсякъде скали... От 7 години всяко лято идваме в Бяла, но тези скали не съм подозирала дори, че ги има под плажа... Не е било такова нещо.



Дори платената зона пред и вдясно от барчето я няма... Водата стига чак до скалите отзад. Единият спасителен пост всеки момент може да падне, защото няма нищо под него.



Все пак в момента лявата част след барчетата е подходяща за плаж... Не знам колко време е нужно, за да се възстанови плажът и да се натрупа толкова много липсващ пясък...



Иначе морето е много красиво, когато е бурно и Бяла си има своя чар!"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!